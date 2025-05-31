Швецию уличили в русофобской истерии
Посол Беляев: Швеция создает для населения образ России как опасного врага
Шведские власти искусственно нагнетают русофобскую истерию и создают для населения образ России как «опасного внешнего врага». Об этом РИА «Новости» заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
По его словам, правящая коалиция Швеции избрала конфронтационный курс против России, направила беспрецедентные усилия на наращивание собственной обороноспособности и всестороннюю поддержку киевского режима.
«Власти в целях распространения антироссийской пропаганды активно используют украинский сюжет, нагнетают русофобскую истерию и создают для населения образ опасного врага», — сказал глава дипломатической миссии.
Беляев добавил, что правительство Швеции предпочитает распространять небылицы о «неспровоцированной российской агрессии, не желая беспристрастно увидеть истинные причины кризиса на Украине.
Ранее Швеция заморозила двусторонние контакты с Россией.