Швецию уличили в русофобской истерии

Посол Беляев: Швеция создает для населения образ России как опасного врага

Шведские власти искусственно нагнетают русофобскую истерию и создают для населения образ России как «опасного внешнего врага». Об этом РИА «Новости» заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

По его словам, правящая коалиция Швеции избрала конфронтационный курс против России, направила беспрецедентные усилия на наращивание собственной обороноспособности и всестороннюю поддержку киевского режима.

«Власти в целях распространения антироссийской пропаганды активно используют украинский сюжет, нагнетают русофобскую истерию и создают для населения образ опасного врага», — сказал глава дипломатической миссии.

Беляев добавил, что правительство Швеции предпочитает распространять небылицы о «неспровоцированной российской агрессии, не желая беспристрастно увидеть истинные причины кризиса на Украине.

Ранее Швеция заморозила двусторонние контакты с Россией.