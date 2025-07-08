Швеция заказала артиллерийские боеприпасы на полмиллиарда долларов

Оборонные компании Nammo и Rheinmetall Denel Munition получили заказ от Швеции на боеприпасы общей стоимостью 527 миллионов долларов. Это стало самой крупной покупкой артиллерийских снарядов для вооруженных сил королевства с 1980-х годов. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Швеция подписала соглашения с немецкой компанией Rheinmetall и норвежской компанией Nammo на сумму более пяти миллиардов крон (527 миллионов долларов или 41,1 миллиарда рублей по текущему курсу — прим. ред.) о поставках артиллерийских боеприпасов», — написали журналисты.
Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что таким образом власти намерены укреплять обороноспособность страны и считают этот заказ «важной инвестицией в безопасность Швеции и НАТО».
Накануне стало известно, что Украина передала Германии запрос на военную помощь. В секретном списке оказались системы ПВО, бронетехника и средства радиоэлектронной борьбы на миллиарды евро.
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