Военно-морские силы Латвии направили патрульное судно к месту, где, по предварительным данным, произошел разрыв подводного кабеля, соединяющего Латвию со Швецией. Также они установили контакт с НАТО, сообщил латвийский портал LSM.

«Военно-морские силы немедленно направили патрульное судно для исследования, возможно, замешанного судна. Военно-морские силы связались с союзниками по НАТО, включая Швецию, по поводу инцидента, происходит постоянный обмен информацией», — отметили журналисты.

Специалисты Центра морских операций Латвии провели анализ движения судов в зоне повреждения кабеля.

В предполагаемом районе повреждения подводной инфраструктуры обнаружили еще два судна, которые находились за пределами территориальных вод и исключительной экономической зоны Латвии. Расследование продолжается.

Ранее власти Латвии задумали запретить россиянам управлять критической инфраструктурой. Закон еще не принят. Сначала проект рассмотрит правительство, затем парламент.

До этого власти Латвии ограничили изучение русского языка в школах, но это не помешало большой части населения говорить на нем. Профессор Василий Свистунов рассказал, что за все время жизни в этой республике ему ни разу не пришлось использовать латышский язык.