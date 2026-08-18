Швеция с 2025 года задержала пять судов с россиянами на борту

Посол Беляев: с 2025 года Швеция задержала пять грузовых судов с россиянами

Власти Швеции с конца 2025 года в общей сложности задержали пять грузовых судов с россиянами в составе экипажа. Об этом РИА «Новости» сообщил посол России в Швеции Сергей Беляев.

По его словам, одним из задержанных оказался сухогруз «Адлер», который шел под флагом России, его быстро отпустили. Глава дипломатической миссии подчеркнул, что у силовиков не оказалось достаточных оснований для удержания судна — как с точки зрения национального законодательства, так и международного права.

«В течение 2026 года „перехватили“ еще четыре судна. Все ходили под иностранными флагами и принадлежат зарегистрированным в третьих странах компаниям. Посольство России в Швеции вмешивалось в ситуацию в контексте защиты интересов и законных прав российских граждан, входивших в состав экипажей», — добавил посол.

В апреле Швеция задержала идущий из России в Испанию сухогруз.