Швеция отпустила задержанное в Балтийском море судно Hui Yuan

В Швеции разрешили задержанному судну из РФ Hui Yuan покинуть воды королевства

Задержанному в Балтийском море сухогрузу Hui Yuan под панамским флагом позволили покинуть воды королевства. Об этом сообщила пресс-служба береговой охраны.

«Капитан балкера Hui Yuan признал нарушение Экологического кодекса и внес залог для покрытия будущих штрафов. Кораблю разрешено покинуть Швецию», — говорится в заявлении.

Береговая охрана при поддержке самолета во время мониторинга Балтийского моря задержала сухогруз 12 апреля. Судно задержали, обнаружив, что с него якобы смывали угольные остатки с палубы прямо в море.

Прокурор Национального отдела по экологическим и трудовым делам Швеции Хокан Андерссон заявил, что действия экипажа квалифицировали как нарушение экологического законодательства. Ведется предварительное расследование.

Сухогруз зарегистрирован в Панаме. Он прибыл из России и следует сейчас в испанский Лас-Пальмас.

Ранее прокурор Хокан Андерссон заявлял, что капитану судна предъявят обвинение.