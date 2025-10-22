Швеция не продала Зеленскому истребители, но дала с ними попозировать

Несмотря на визит украинского президента Владимира Зеленского в Швецию, королевство отказалось немедленно поставлять республике истребители Gripen. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Производитель самолетов — компания Saab — разрешила украинскому лидеру посидеть в одном из истребителей. Фотографии с Зеленским в кабине Gripen опубликовал его офис.

По информации издания, премьер Швеции Ульф Кристерссон подписал с президентом республики письмо о намерениях, открывающее путь к продаже новейших истребителей Gripen E Украине. В документах идет речь о 100-150 самолетах, при этом поставку первой партии королевство может осуществить только через три года.

Ранее президент США Дональд Трамп опроверг сообщение, что Белый дом разрешил Украине использовать дальнобойные для ударов вглубь России. Он назвал статью The Wall Street Journal об этом фейком. Американский лидер уточнил, что США не имеют отношения к дальнобойным ракетам, которые задействуют ВСУ.