Шведские власти по просьбе Дании направили своих офицеров в Гренландию для подготовки к датским учениям на острове. Об этом премьер королевства Ульф Кристерссон написал в соцсети X.

Он отметил, что в Гренландию прибудут офицеры ВС Швеции, входящие в состав группы из нескольких стран-союзников.

«Вместе они будут готовиться к предстоящим мероприятиям в рамках датских учений „Операция ‚Арктическая выносливость‘ (Operation Arctic Endurance). Швеция направляет военный персонал по просьбе Дании“», — заявил он.

До этого власти Дании сообщили, что планируют усилить военное присутствие на острове, тесно сотрудничая с союзниками по НАТО. В ходе совместных военных учений они будут отрабатывать охрану критической инфраструктуры, прибытие союзнических войск, развертывание истребителей и другие этапы тренировочной деятельности.

В США продолжили насмехаться над гренландцами. Белый дом опубликовал в соцсети X изображение с двумя собачьими упряжками с флагом Гренландии. Псы не могли выбрать, куда податься — к озаренному солнцем Белому дому или к Кремлю и Великой Китайской стене, над которыми собрались тучи.