Швейцарцы проголосовали против ограничения численности населения до 10 миллионов

В Швейцарии на референдуме не поддержали введение мер, направленных на ограничений численности населения. Об этом сообщила газету Le Temps.

Против проголосовали 54,7% избирателей.

На конец 2025 года население страны составляло 9,1 миллиона человек. Авторы инициативы предложили ограничить массовую миграцию, которая в последние годы привела к нехватке жилья, повышению цен на аренду, перегрузке систем транспорта и здравоохранения и росту преступности.

Они предложили при превышении численности в 9,5 миллиона человек приостановить выдачу разрешений на проживание некоторым категориям беженцев. Если это не поможет — вводить все более жесткие меры, вплоть до расторжения соглашения о свободном передвижении лиц с Евросоюзом.

Противники отмечали, что такой шаг лишит швейцарских производителей упрощенного доступа к рынку ЕС и поставит под угрозу другие соглашения.

Ранее Швейцария поддержала 20-й пакет санкций Евросоюза против России.