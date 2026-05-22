Швейцария поддержала 20-й пакет санкций ЕС против России

Швейцария присоединилась к основным мерам 20-го пакета санкций Евросоюза против России, однако сделала исключение для семи компаний из третьих стран. Об этом сообщила пресс-служба Федерального совета страны.

«Сто пятнадцать новых физических лиц, компаний и организаций подлежат замораживанию активов и запрету на предоставление активов или экономических ресурсов. Этим лицам также запрещен въезд в Швейцарию или транзит через нее», — отметила пресс-служба.

В совете уточнили, что часть фигурантов связана с российским военно-промышленным комплексом и энергетическим сектором.

Швейцарские власти также усилили экспортный контроль еще в отношении 60 компаний. Отдельные ограничения затронули 46 судов, которые на Западе связывают с так называемым теневым флотом России. Для них ввели запреты на куплю-продажу и использование морских услуг. Одновременно Швейцария сняла прежние ограничения с 11 судов.

Кроме того, правительство запретило операции с 20 российскими банками и семью финансовыми посредниками из третьих стран. Власти добавили, что продолжают принимать меры против обхода санкций.

Ранее в посольстве России в Швейцарии призвали страну отказаться от антироссийской риторики. Представители дипмиссии также подчеркнули, что Москва не угрожает безопасности конфедерации.