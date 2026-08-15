Швейцарский банк Swissquote и его «дочка» Yuh закроют около 600 счетов россиян

Швейцарский банк Swissquote и его дочерняя компания Yuh начали уведомлять россиян, в том числе с ПМЖ, о закрытии счетов из-за антироссийских санкций. Кредитное учреждение закроет около 600 счетов, сообщило издание Inside Paradeplatz .

Один из клиентов рассказал, что решение банков затронуло людей, которые имеют разрешение на ПМЖ и безупречную репутацию. В некоторых случаях под закрытие счетов попадут и граждане с двойным гражданством, имеющие швейцарский паспорт. Глава Swissquote Марк Бюрки подтвердил эту информацию, но с оговорками.

«У нас немного российских клиентов, и счета тех, кто проживает в Швейцарии, не закрываются в массовом порядке. Однако бывают особые ситуации, когда нам приходится закрывать счета клиентов. Например, если клиент находится в санкционном списке или если его экономическое положение тесно связано с Россией», — сказал он.

При этом источник издания сообщил, что масштабы закрытия счетов в банках намного больше, чем описал Бюрки. После телефонных запросов в службу поддержки клиентов устно подтвердили, что это было внутреннее решение банка, связанное с российским гражданством клиентов. Под закрытие попали примерно 600 счетов.

В начале лета Швейцария добавила в санкционный список семь организаций и 16 физлиц, а на днях дополнила его еще девятью гражданами России и 45-ю юрлицами.