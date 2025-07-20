Швейцария решила восстановить секретные боевые бункеры

В Швейцарии военные планируют переоборудовать старые армейские бункеры, разбросанные по всей стране, в узлы обороны. Об этом сообщил портал bluewin.ch .

Речь идет о бункерах шахтных пусковых установок. В период с 1960 по 2003 год в стране построили 112 таких укреплений. Они служили для защиты границ и стратегических объектов. Также там размещались минометные системы.

В 2018 году правительство страны решило вывести их из эксплуатации. Часть укреплений продали частным лицам, но сейчас власти решили пересмотреть эту стратегию. Уже объявили тендер на их модернизацию.

Федеральное управление вооружений решило превратить бункеры в узлы обороны, способные противостоять наземным и воздушным угрозам. В частности, в рамках проекта предполагается внедрить дальнобойные системы, позволяющие вести огонь по бронированным и небронированным целям на расстоянии до 30 километров, а также по низколетящим воздушным целям на расстоянии до 10 километров.

В начале года СМИ сообщали, что в США на случай ядерной войны построят элитное убежище под названием «Орлиное гнездо». Порядка 625 богатейших людей мира смогут спрятаться в бункере в Вирджинии.