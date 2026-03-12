Польша и Литва подняли самолеты-разведчики из-за проверки ВВС и ПВО Белоруссии

Литва и Польша 11 марта подняли в воздух самолеты-разведчики из-за проверки белорусских ВВС и войск ПВО. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович, чьи слова привело БелТА .

«Вчера начался очередной этап внезапной проверки. Это проверка способности командования военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны управлять, принимать на сопровождение цели, ставить задачи на поражение, то есть защищать воздушное пространство нашей страны», — рассказал Вольфович.

Мероприятие насторожило соседей Белоруссии — поляков и литовцев. В результате они подняли свои воздушные суда.

Воинские части внезапно привели в боевую готовность и ввели в районы, указанные комиссией секретариата Совбеза. Но западные соседи насторожились напрасно — никакой угрозы со стороны Белоруссии не было, учебные задачи отрабатываются в глубине страны и в восточных регионах.

