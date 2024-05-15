Швейцария изучит возможности обхода нейтралитета ради поставок оружия | 360°

Мир 15 мая 2024, 18:24 Швейцария изучит возможности обхода нейтралитета ради поставок оружия Швейцария начала обсуждать отмену запрета на экспорт оружия в воюющие страны Unsplash

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Руководство Швейцарии запустило консультации на тему отмены запрета на экспорт оружия в воюющие страны. Об этом сообщил сайт Федерального совета государства.

Процедуру консультаций открыли, чтобы рассмотреть возможность введения новой статьи в закон о военном имуществе. Власти хотят разрешить в исключительных обстоятельствах «отклоняться от критериев разрешения экспорта оружия». Причиной для поставок вооружений могут стать интересы внешней политики или безопасности.

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«Федеральный совет по-прежнему будет нести ответственность за соблюдение международных обязательств Швейцарии — в частности, закона о нейтралитете», — указали в документе.

Ранее МИД Швейцарии заявил, что организованный по запросу Украины саммит никоим образом не нарушает нейтралитет страны. Дипломаты добавили, что государство может выражать солидарность и поддерживать украинское руководство.