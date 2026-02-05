Шведский разведывательный самолет заметили над Балтийским морем

Malte Ossowski/SVEN SIMON
Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/www.globallookpress.com

Шведский разведывательный самолет Saab 340B ISR находится в небе над Балтийским морем и, предположительно, ведет мониторинг в районе Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Он вылетел с военной базы Елливаре на севере Швеции. Других подробностей не сообщается, кому точно принадлежит самолет — также неизвестно.

Несколько дней назад над Черным морем заметили разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon. Он вылетел из Румынии, прошел мимо Крыма, сделал несколько кругов недалеко от побережья Сочи и затем ушел с маршрута, в общей сложности пробыв в воздухе около шести часов.

