Американский самолет-разведчик снова заметили над Черным морем

Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon снова приблизился к берегам Сочи и сделал несколько кругов у побережья. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По информации агентства, патрульный самолет вылетел с территории Румынии, прошел над Черным морем мимо Крыма и развернулся на подлете к Сочи. Затем он несколько раз облетел район рядом с побережьем и после этого ушел с маршрута. В воздухе самолет провел около шести часов.

Предыдущий похожий полет зафиксировали 20 января. Тогда P-8A стартовал с итальянского острова Сицилия, вышел к Черному морю со стороны болгарского города Варна, затем вошел в воздушное пространство Румынии и направился к Сочи, не приближаясь к Крыму.

Boeing P-8A Poseidon разработали на базе гражданского Boeing 737-800ERX. Самолет используют для наблюдения за надводной обстановкой и поиска подводных лодок. Он также способен нести вооружение, включая торпеды, ракеты и гидроакустические буи.