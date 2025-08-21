Шведский генерал обвинил Россию в желании найти слабые места НАТО

Россия захочет проверить работу пятой статьи Устава НАТО, и для этого попытается «захватить небольшой участок территорий». Такое мнение высказал главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Клаэссон, его слова передало SVT .

По словам генерала, Россия постоянно ищет «слабые места» альянса и использует «тактику испытаний». Москва захочет проверить реакцию НАТО на захват территории, пояснил Клаэссон. Он добавил, что Россия стремится разрушить «трансатлантическое единство».

«Нельзя забывать, что в НАТО все основано на консенсусных решениях. Если нарушить эту логику, появятся слабые места, которыми можно будет воспользоваться», — заявил шведский главком.

После прекращения боевых действий на Украине «коалиция желающих» может развернуть в стране многонациональный контингент. Участники коалиции подтвердили планы оказать помощь в обеспечении безопасности воздушного и морского пространства Украины.