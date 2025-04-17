Шведская компания IKEA зарегистрировала в России товарный знак

Шведская торговая сеть IKEA зарегистрировала товарный знак в России. Информацию об этом опубликовали в бюллетене Федеральной службы интеллектуальной собственности.

Заявка от IKEA поступила в Роспатент в июле 2023 года. Бренд зарегистрировали в России 17 апреля, срок действия исключительного права продлится до 28 июля 2033 года.

Всего IKEA Systems B.V подала летом 2023 года четыре заявки: две на регистрацию товарных знаков, а также две на варианты изображения.

Ранее в Сети появилась информация о возвращении корейской автомобильной корпорации Kia. По данным агентства Yonhap, Россия появилась в плане продаж 2025 года. Всего в стране до конца года собираются реализовать 50 тысяч машин.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр выразил сомнения в том, что южнокорейский бренд вернется, так как в данном случае ему грозят санкции со стороны Запада. Если же это произойдет, Kia будет успешно конкурировать на российском рынке.