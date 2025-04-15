Kia включила Россию в план продаж в 2025 году

Компания Kia запланировала продать в России 50 тысяч машин в 2025 году

Южнокорейский автомобильный концерн Kia включил Россию в план продаж 2025 года. Компания планирует продать на территории России 50 тысяч машин, сообщило агентство Yonhap .

Автопроизводитель пересмотрел краткосрочные и среднесрочные планы продаж. Kia планирует продать 4,19 миллиона машин, в том числе 1,11 миллиона автомобилей в Северной Америке, 774 тысячи в Европе и 400 тысяч в Индии. В этот план также включили Россию.

По сообщению агентства, в прошлом году Россию не включали в план продаж. Выход корейского автоконцерна на российский рынок станет важным шагом в направлении диверсификации рынка в условиях растущей глобальной неопределенности, отметили авторы материала.

Hyundai Motor Group, дочерней компанией которой является концерн Kia, рассматривает возможность вернуться на российский рынок. Обсуждения возобновления работы в России активизировались на фоне возможного завершения украинского конфликта и на фоне растущего тарифного давления со стороны США.