«Шведов опять понесло». Сенатор поставил на место Кристерссона после слов о России
Карасин — о словах Кристерссона: Швеция решила вернуться к допетровским временам
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин жестко раскритиковал слова шведского премьер-министра Ульфа Кристерссона о Балтийском море и долгосрочной изоляции России. Об этом сенатор написал в Telegram-канале.
Кристерссон во время поездки в Таллин заявил, что Швеция и Прибалтика никогда не имели большего контроля над Балтикой, добавив, что это их море. Потом его понесло еще дальше. Премьер призвал страны ЕС готовиться к долгосрочной изоляции России.
«Подбирая приличное определение, скажу, что шведский премьер явно зарвался и мечтает вернуть ситуацию к допетровским временам», — написал сенатор, вспомнив про Полтавскую битву.
Карасин назвал заявление Кристерссона политическим хамством, отметив, что Стокгольму сегодня, видимо, стало скучнее жить. Только вот Россия вполне способна поддержать эту тональность и даже найти более эмоциональные определения в отношении Швеции.
Ранее в Стокгольме неизвестные вандалы сбросили с дрона краску на территорию Торгпредства России. С мая 2024 года таких случаев, в том числе против российского посольства, зафиксировали более двух десятков.