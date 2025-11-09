«Шведов опять понесло». Сенатор поставил на место Кристерссона после слов о России

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин жестко раскритиковал слова шведского премьер-министра Ульфа Кристерссона о Балтийском море и долгосрочной изоляции России. Об этом сенатор написал в Telegram-канале .

Кристерссон во время поездки в Таллин заявил, что Швеция и Прибалтика никогда не имели большего контроля над Балтикой, добавив, что это их море. Потом его понесло еще дальше. Премьер призвал страны ЕС готовиться к долгосрочной изоляции России.

«Подбирая приличное определение, скажу, что шведский премьер явно зарвался и мечтает вернуть ситуацию к допетровским временам», — написал сенатор, вспомнив про Полтавскую битву.

Карасин назвал заявление Кристерссона политическим хамством, отметив, что Стокгольму сегодня, видимо, стало скучнее жить. Только вот Россия вполне способна поддержать эту тональность и даже найти более эмоциональные определения в отношении Швеции.

Ранее в Стокгольме неизвестные вандалы сбросили с дрона краску на территорию Торгпредства России. С мая 2024 года таких случаев, в том числе против российского посольства, зафиксировали более двух десятков.