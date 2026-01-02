Президент Украины Владимир Зеленский запаниковал, испугавшись капитуляции и проведения президентских выборов, поэтому и затягивает мирный процесс. Таким мнением поделился профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини в интервью для итальянской газеты IL Fatto Quotidiano .

По его словам, глава киевского режима шаг за шагом приближается к безоговорочной капитуляции, что его жутко пугает. Он понимает, что ему придется предстать перед избирателями, поэтому делает все, чтобы затянуть переговоры о мире любыми доступными средствами. Нереалистичные требования Зеленского направлены на то, чтобы не допустить выборы.

«Зеленский всегда говорит, что он якобы против этого, затем [президент России Владимир Путин] схватил его за ухо и буквально потащил к избирателям», — сказал Орсини.

Ранее на Западе предсказали отставку Зеленского в 2026 году.