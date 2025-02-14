Оползни и наводнения начались в Лос-Анджелесе после лесных пожаров

В пострадавшем от сильнейших пожаров Лос-Анджелесе теперь начала бушевать другая стихия. В некоторых районах города зафиксировали оползни и наводнения, сообщила газета The New York Post .

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс обратилась к населению, предупредив о большом риске сильных ливней, возможном сходе селей, затоплении дорог и экстремальных порывах ветра вечером 14 февраля.

«Жителям Лос-Анджелеса следует готовиться», — сказала она.

В январе в регионе бушевали пожары, которые стали самыми разрушительными за всю историю Калифорнии. Одной из жертв стихии стала актриса Дэлис Карри, заживо сгоревшая в своем доме.

Американские власти знали об угрозе огня заранее и могли предотвратить масштаб катастрофы, однако не предприняли необходимых мер. Чиновники не стали направлять около тысячи готовых к работе пожарных на экстренное развертывание.