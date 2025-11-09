Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что демократия в государстве находится под угрозой. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung.

«Никогда еще в истории нашей объединенной страны демократия и свобода не подвергались таким атакам», — сказал политик на праздновании годовщины падения Берлинской стены.

В своей речи Штайнмайер упомянул Россию, а также рост влияния правоэкстремистских сил в Германии. Он добавил, что демократия в стране должна защищаться.

Ранее стало известно, что большая часть населения бывшей ГДР сохранила теплые чувства к России. Многие немцы воспринимают поддержку Киева с осторожностью.