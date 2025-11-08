Большая часть населения бывшей ГДР сохранила теплые чувства к России. Об этом сообщила американская газета The New York Times.

Если бы Восточная Германия на текущий момент оставалась независимым государством, то ее жители являлись бы одними из наиболее понимающих решения Москвы граждан на севере Европы, указали в публикации.

Авторы материала добавили, что многие немцы из ГДР воспринимают поддержку Киева или введение антироссийских рестрикций без восторга.

«Многие восточные немцы благосклоннее относятся к России, чем их западные соотечественники. Сказываются десятилетия советских связей», — подчеркнули журналисты NYT.

Ранее стало известно, что украинский конфликт предложили закончить «по-немецки». Во внешнеполитических кругах уже больше 18 месяцев обсуждают «сценарий Западной Германии».