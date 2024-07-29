Штаб заявил о победе Мадуро на выборах президента Венесуэлы

Штаб кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил о его победе на выборах. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Мы благодарим вас. Мы не можем озвучить результат, но можем показать вам свои лица. Это была победа для всех. Это была победа, которая поможет нам построить будущее», — сказал глава штаба Хорхе Родригес.

По его словам, нужно дождаться официальных результатов от Национального избирательного совета CNE, потому что штаб уважает законы Венесуэлы и конституцию страны.

Ранее венесуэльцы, желающие проголосовать за кандидата в президенты, выстроились в длинные очереди в избирательных участках. По информации журналистов, очередь растянулась более чем на 100 метров. Участки открыли рано утром, однако люди все равно пришли пораньше.