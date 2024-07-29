Штаб заявил о победе Мадуро на выборах президента Венесуэлы

Фото: РИА «Новости»

Штаб кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил о его победе на выборах. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы благодарим вас. Мы не можем озвучить результат, но можем показать вам свои лица. Это была победа для всех. Это была победа, которая поможет нам построить будущее», — сказал глава штаба Хорхе Родригес.

По его словам, нужно дождаться официальных результатов от Национального избирательного совета CNE, потому что штаб уважает законы Венесуэлы и конституцию страны.

Ранее венесуэльцы, желающие проголосовать за кандидата в президенты, выстроились в длинные очереди в избирательных участках. По информации журналистов, очередь растянулась более чем на 100 метров. Участки открыли рано утром, однако люди все равно пришли пораньше.

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