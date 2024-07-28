Штаб Харрис отчитался о собранных средствах на предвыборную кампанию

Штаб Харрис собрал за неделю 200 миллионов долларов

Фото: РИА «Новости»

Предвыборный штаб вице-президента Камалы Харрис отчитался, что собрал на проведение избирательной кампании 200 миллионов долларов. Сообщение опубликовали в соцсети Х.

«Собрано 200 миллионов долларов», — следует из публикации в социальной сети.

Штаб кандидата от Демпартии утверждает, что 66% пожертвований поступили от тех, кто делал это впервые. Также в посте указали, что к предвыборной кампании Харрис привлекли 170 тысяч новых волонтеров.

Экс-президент США Барак Обама и его супруга поддержали Харрис и заявили, что она будет «фантастическим президентом». Он обещал сделать все, чтобы обеспечить победу Харрис на выборах.

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