Штаб Харрис отчитался о собранных средствах на предвыборную кампанию

Предвыборный штаб вице-президента Камалы Харрис отчитался, что собрал на проведение избирательной кампании 200 миллионов долларов. Сообщение опубликовали в соцсети Х .

«Собрано 200 миллионов долларов», — следует из публикации в социальной сети.

Штаб кандидата от Демпартии утверждает, что 66% пожертвований поступили от тех, кто делал это впервые. Также в посте указали, что к предвыборной кампании Харрис привлекли 170 тысяч новых волонтеров.

Экс-президент США Барак Обама и его супруга поддержали Харрис и заявили, что она будет «фантастическим президентом». Он обещал сделать все, чтобы обеспечить победу Харрис на выборах.