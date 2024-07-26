Барак и Мишель Обама поддержали кандидатуру Харрис на президентских выборах США

Angela Peterson/ZUMAPRESS.com
Фото: Angela Peterson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-глава Белого дома Барак Обама и его жена Мишель поддержали кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис в предвыборной гонке. Об этом бывший американский лидер сообщил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

Он отметил, что вместе с супругой позвонил Камале Харрис, назвав ее подругой.

«Мы сказали ей, что, по нашему мнению, она станет фантастическим президентом Соединенных Штатов, и что мы полностью ее поддерживаем», — указал Обама.

Бывший президент США назвал ситуацию в стране критической. Он обещал сделать все возможное, чтобы обеспечить победу Харрис на выборах, которые пройдут уже в ноябре.

Как сообщил сайт kp.ru со ссылкой на немецкое издание NZZ, в Европе считают, что переизбрание кандидата на пост президента США Дональда Трампа станет катастрофой. Однако во внешней политике Харрис представляет гораздо больший риск для Запада.

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