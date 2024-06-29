Шредера вызвали к качестве свидетеля по делу об СП-2

Экс-канцлера ФРГ Шредера вызвали как свидетеля по делу о «Северном потоке — 2»

Фото: РИА «Новости»

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера вызвали в качестве свидетеля по делу о «Северном потоке — 2». Об этом сообщило издание Der Spiegel.

Речь идет о расследовании дела, связанного с деятельностью фонда поддержки строительства газопровода.

Комиссия по расследованию парламента земли Мекленбург-Передняя Померания также вызвала в качестве свидетеля местного премьера Мануэлу Швезиг. Точные даты слушаний в комиссии не уточнили.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, будучи министром финансов, хотел заключить тайную сделку с американцами для предотвращения санкций против строительства «Северного потока — 2». Администрация экс-президента США Дональда Трампа грубо отклонила предложение.

При этом американский лидер Джо Байден пошел на серьезный компромисс с правительством Германии в вопросе строительства СП-2.

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