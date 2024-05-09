Шпица Лукашенко на параде Победы назвали отвлекающим маневром | 360°

Мир 09 мая 2024, 18:48 Шпица Лукашенко на параде Победы назвали отвлекающим маневром Bild: шпиц Лукашенко на параде Победы в Москве стал отвлекающим маневром РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву со своим шпицем Умкой. Собака белорусского лидера была отвлекающим маневром на параде Победы, указала в своей статье эксперт немецкого таблоида Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке.

По мнению журналиста, Лукашенко с 2021 года стал часто появляться на публике со своим белым шпицем, чтобы убрать фокус с якобы существующих проблем в Белоруссии.

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Репке уверен, что присутствие собаки на параде Победы преследовало те же цели.

«Умка выглядел не совсем счастливым среди хлопьев снега при температуре около нуля», — написал эксперт.

Лукашенко прибыл в Москву 8 мая. Он принял участие в работе саммита Евразийского экономического союза. На параде Победы президент Белоруссии находился в числе приглашенных Владимиром Путиным почетных гостей.

Шпиц Умка вместе с Лукашенко наблюдал за парадом на Красной площади с трибун.