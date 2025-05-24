Шотландец нашел у себя три необычных симптома и через 2 недели умер от рака

Житель Шотландии Ронни Хастон умер от рака спустя две недели после обнаружения трех неожиданных симптомов. Всю жизнь мужчина вел активный образ жизни, не имел вредных привычек и отличался здоровьем. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Хастона стали беспокоить слабость в мышцах, непроходящая усталость и постоянные запоры.

Мужчина обратился к терапевту, но тот не сумел диагностировать какое-либо заболевание и назначил слабительное. Врач также направил пациента сдать анализы и рекомендовал прийти через пару недель.

На прием Хастон не явился. Его состояние резко ухудшилось, дочь вызвала отцу неотложку. Уже в больнице врачи обнаружили у мужчины критически высокий уровень кальция в крови и снижение функции почек. Обследование указала на миелому — рак крови.

После двух курсов химиотерапии у шотландца началась пневмония, которая вызвала отказ органов и привела к смерти.

Дочь Хастона, работающая медсестрой, отметила, что лечение могло начаться раньше, если бы врачи не тянули с анализами. А опрошенные газетой медики предупредили, что проблемы с кишечником могут свидетельствовать о смертельном заболевании.

В Великобритании женщине удалили 13 органов после пищевого отравления. Оказалось, что у нее развился редкий вид рака.