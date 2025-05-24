Британке удалили 13 органов после отравления на ужине

Жительнице Великобритании удалили 13 органов после пищевого отравления на рождественском ужине. У девушки развился редкий тип рака — псевдомиксома брюшины, сообщило издание Mirror .

Инструктор по обучению на природе Ребекка Хинд отравилась на корпоративном ужине в 2018 году. Если коллеги быстро восстановились, то ее же состояние только ухудшилось.

Врачи назначали 39-летней Хинд антибиотики, но лекарства не помогали. Тогда ее отправили на компьютерную томографию, которая выявила у нее новообразование в брюшной полости. Проведенная биопсия подтвердила, что у девушки псевдомиксома брюшины. Этот тип рака считается чрезвычайно редким. Именно он унес жизнь актрисы Одри Хепберн.

Врачи выяснили, что опухоль распространилась на многие органы брюшной полости, причем прогрессировала. В 2019 году девушке удалили 13 органов и частей тела, пораженных раком, включая кишечник, матку и яичники.

Хинд прошла химиотерапию, принимала до 60 таблеток в день, чтобы организм продолжал функционировать. В 2022 году она участвовала в клиническом испытании, но ее состояние ухудшилось. В итоге ее болезнь признали неизлечимой.

Сейчас Хинд стремится полноценно жить, испытать как можно больше эмоций. Она занимается серфингом, каталась на собачьих упряжках и воздушном шаре.

Ранее онколог Вадим Покровский и реабилитолог Сергей Агапкин рассказали, что собаки способны распознать рак у человека даже на ранней стадии, причем точность такого «диагноза» может достигать 93%.