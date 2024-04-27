Шольца раскритиковали за отказ поставлять Украине Taurus | 360°

Мир 27 апреля 2024, 13:28 Шольца раскритиковали за отказ поставлять Украине Taurus Глава Мюнхенской конференции Хойсген осудил отказ Шольца поставить Киеву Taurus Flashpic / Global Look Press

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Решение канцлера Германии Олафа Шольца не поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus является непонятным. Об этом газете Die Welt заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.

«Решение Шольца не передавать Украине ракеты Taurus становится все более непонятным. Сейчас мы видим, как аналогичные американские ракеты системы ATACMS уже оказывают значительное влияние на ход украинского конфликта», — отметил он.

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Хойсген добавил, что союзники Украины потеряли «целую вечность» из-за отказа ФРГ.

«Европейцам пришло болезненное понимание, что для изменения ситуации на фронте наших поставок оружия на Украину недостаточно», — заключил глава Мюнхенской конференции.

Ранее Шольц объяснил отказ поставлять ракеты Taurus Украине угрозой эскалации конфликта между Россией и НАТО. Он напоминал, что Германия поддерживает Украину оружием гораздо больше, чем любая другая европейская страна.