Шольца поймали на растрачивании полумиллиона евро

Telegraph: канцлера ФРГ Шольца обвинили в растрачивании денег на перелеты

Laszlo Pinter/dpa
Фото: Laszlo Pinter/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц и другие члены федерального правительства потратили более полумиллиона евро на необоснованные авиаперелеты. Противники социал-демократов обвинили их в растрачивании бюджетных средств, сообщил The Daily Telegraph.

Члены кабинета министров летали на матчи чемпионата Европы по футболу правительственными бортами. По оценкам Минобороны ФРГ, они совершили 12 перелетов стоимостью 531 тысяча евро. Самый дорогой рейс обошелся казне в 114 487 евро. В тот день Шольц, его жена, министр здравоохранения и их помощники отправились в Штутгарт на игру Германии против Венгрии.

«Любой, кто тратит более полумиллиона евро на шесть поездок, либо совершенно безответственен, либо вообще не в теме», — заявил депутат от «Левой партии» Серен Пельманн.

Несмотря на критику и низкий рейтинг Социал-демократической партии Германии, Шольц решил баллотироваться на новый срок. Он объявил об этом на последней пресс-конференции.

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