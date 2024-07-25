Шольца поймали на растрачивании полумиллиона евро

Канцлер Германии Олаф Шольц и другие члены федерального правительства потратили более полумиллиона евро на необоснованные авиаперелеты. Противники социал-демократов обвинили их в растрачивании бюджетных средств, сообщил The Daily Telegraph .

Члены кабинета министров летали на матчи чемпионата Европы по футболу правительственными бортами. По оценкам Минобороны ФРГ, они совершили 12 перелетов стоимостью 531 тысяча евро. Самый дорогой рейс обошелся казне в 114 487 евро. В тот день Шольц, его жена, министр здравоохранения и их помощники отправились в Штутгарт на игру Германии против Венгрии.

«Любой, кто тратит более полумиллиона евро на шесть поездок, либо совершенно безответственен, либо вообще не в теме», — заявил депутат от «Левой партии» Серен Пельманн.

Несмотря на критику и низкий рейтинг Социал-демократической партии Германии, Шольц решил баллотироваться на новый срок. Он объявил об этом на последней пресс-конференции.