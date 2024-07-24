Шольц решил снова побороться за кресло канцлера Германии

Шольц подтвердил планы баллотироваться на пост канцлера ФРГ в 2025 году

Канцлер Германии Олаф Шольц решил баллотироваться на новый срок, несмотря на низкий рейтинг Социал-демократической партии. Он объявил об этом на пресс-конференции, сообщили «Известия» .

«Будучи канцлером, я буду баллотироваться, чтобы снова стать канцлером. <…> СДПГ — очень сплоченная партия», — сказал он.

Выборы в бундестаг пройдут 28 сентября 2025 года. В 2021 году социал-демократы набрали более 12,2 миллиона голосов в одномандатных округах и 11,9 миллиона по партийному списку. Депутаты избрали Шольца председателем федерального правительства.

На рейтинге политика сказалась поддержка Украины в затянувшемся конфликте с Россией, заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ИЭФ ГУУ Максим Чирков. По его мнению, смена риторики на более миротворческую не поможет Шольцу значительно поднять рейтинг перед выборами.