Шольца подняли на смех после слов о деньгах в бундестаге

Депутаты бундестага засмеялись во время речи Шольца о деньгах

Канцлер Германии Олаф Шольц вызвал бурный смех у депутатов в бундестаге словами об умении страны обращаться с деньгами. Об этом сообщило издание Bluewin.ch .

Канцлер рассказал об успехах, достигнутых коалиционным правительством за последние годы. Он выразил гордость за то, что дела в Германии идут в правильном направлении.

«Я горжусь тем, что Германия хорошо управляет своими деньгами», — сказал Шольц.

Это вызвало волну смеха.

Шольц также назвал отставку министра финансов Кристиана Линднера необходимой.

Ранее американский предприниматель Илон Маск раскритиковал Олафа Шольца после новостей о распаде коалиционного правительства ФРГ. Он назвал немецкого политика глупцом.