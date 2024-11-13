Шольца подняли на смех после слов о деньгах в бундестаге

Канцлер Германии Олаф Шольц вызвал бурный смех у депутатов в бундестаге словами об умении страны обращаться с деньгами. Об этом сообщило издание Bluewin.ch.
Канцлер рассказал об успехах, достигнутых коалиционным правительством за последние годы. Он выразил гордость за то, что дела в Германии идут в правильном направлении.
«Я горжусь тем, что Германия хорошо управляет своими деньгами», — сказал Шольц.
Это вызвало волну смеха.
Шольц также назвал отставку министра финансов Кристиана Линднера необходимой.
Ранее американский предприниматель Илон Маск раскритиковал Олафа Шольца после новостей о распаде коалиционного правительства ФРГ. Он назвал немецкого политика глупцом.
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