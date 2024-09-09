Шольц занялся подготовкой плана по завершению конфликта на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц приступил к разработке мирного плана для решения конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщила газета La Repubblica .

«У Олафа Шольца есть план: войти в историю как „канцлер мира“», — заявили авторы материала.

Журналисты пришли к выводу, что политик решился на этот шаг из-за провала в ходе выборов в Тюрингии и Саксонии, а также на фоне слухов об отставке. Авторы публикации отметили, что Шольц хочет спасти себя из проблемной ситуации, разыграв украинскую карту.

Источник La Repubblica сообщил, что план может включать территориальные уступки со стороны Украины.

Ранее Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF заявил, что настал момент для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. Кроме того, канцлер Германии выступил за участие России во втором «саммите мира».