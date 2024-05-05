Шольц призвал противостоять угрозе демократии после нападения на кандидата ЕП | 360°

Мир 05 мая 2024, 07:44 Шольц призвал противостоять угрозе демократии после нападения на кандидата ЕП Канцлер ФРГ Шольц назвал нападение на кандидата в ЕП угрозой демократии IMAGO/Juliane Sonntag / Global Look Press

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Нападение на главного кандидата от отделения Социал-демократической партии Германии Маттиаса Экке, выдвинутого на выборы в Европарламент, является угрозой для демократии. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в соцсети X.

Нападение на Экке произошло 4 мая в Дрездене — неизвестные напали на него и тяжело ранили. Шольц пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления и призвал бороться с подобными атаками, «от которых нельзя отмахнуться».

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«Нападения, подобные нападению на депутата Европарламента Маттиаса Экке и на других кандидатов, угрожают нашей демократии. Мы должны вместе противостоять этому», — подчеркнул канцлер.

Ранее Шольц посетил Китай и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны выступили за соблюдение целей и принципов Устава ООН и осудили нападения на мирные ядерные объекты. Канцлер Германии и китайский лидер также призвали решать проблемы, связанные с международной продовольственной безопасностью.