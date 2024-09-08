Шольц выразил уверенность в своем переизбрании

Шольц заявил, что уверен в своей победе на выборах канцлера ФРГ в 2025 году

Глава правительства Германии Олаф Шольц заявил, что не сомневается в своем переизбрании в 2025 году. В интервью изданию Tagesspiegel он рассказал, что нынешняя коалиция должна продержаться до истечения срока полномочий.

По мнению канцлера, СДПГ и его самого переизберут в следующем году.

«И, чтобы вы дополнительно не спрашивали — я также твердо верю, что у меня и у СДПГ будет настолько сильный мандат в 2025 году, что мы возглавим и следующее правительство», — отметил Шольц.

В начале сентября его призвали уйти в отставку, «собрать чемодан» и покинуть правительство вместе с партнерами по коалиции. Сопредседатель АдГ Алис Вайдель заявила, что в ФРГ необходимо провести федеральные выборы.