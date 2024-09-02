«Собрать чемоданы и освободить места». Шольца призвали уйти в отставку

Сопредседатель АдГ Вайдель призвала Шольца «собрать чемоданы»

Christoph Reichwein / dpa / globallookpress
Фото: Christoph Reichwein / dpa / globallookpress

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель предложила провести федеральные выборы в стране и отправить в отставку все правительство ФРГ, включая канцлера Олафа Шольца. Об этом сообщило издание N-TV.

«Соответственно, канцлер Олаф Шольц должен осознать последствия, собрать чемоданы и освободить свои места вместе со своими партнерами по коалиции», — заявила Вайдель.

Она отметила, что народ хочет участвовать в новых выборах на федеральном уровне и АдГ приступила к их подготовке. По словам Вайдель, избиратели желают жить при другом правительстве и иной политике.

Ранее глава немецкого «Совета за конституцию и суверенитет» Ральф Нимайер предрек Шольцу потерю поста после выборов в 2025 году. Политик пояснил, что он вряд ли сможет вновь стать канцлером Германии из-за низкого рейтинга даже в своей Социал-демократической партии.

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