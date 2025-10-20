Шольц рассказал о доброжелательном тоне во время разговоров с Путиным

Бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что тон телефонных разговоров с российским президентом Владимиром Путиным был доброжелательным. Каждый участник диалога знал, чего ожидать друг от друга, рассказал он в подкасте Kaffee und Fluchen .

Шольц отметил, что после начала кризиса на Украине он «очень подробно» говорил по телефону с Путиным. Прошлый разговор политиков прошел в 2024 году.

Бывший канцлер уточнил, что тон бесед всегда был доброжелательным. При этом Шольц выразил мнение, что начало спецоперации на Украине не являлось «спонтанным решением».

Шольц занимал пост канцлера Германии с 8 декабря 2021 года по 6 мая 2025 года. Последний телефонный разговор глав государств состоялся 15 ноября 2024 года по инициативе немецкой стороны.

Ранее Шольц заявлял, что военная помощь Германии для Украины достигла 28 миллиардов евро.