Шольц рассказал, когда Украина станет членом НАТО

«Вы знаете решения, в ближайшее время этого не ожидается. Возможно, что и в ближайшие 30 лет», — заявил Шольц на встрече с местными жителями в Берлине.

Политик напомнил, что говорил об этом как российским, так и украинским властям в начале 2022 года — еще до начала специальной военной операции. По его словам, это было ясно всем.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что НАТО не будет приглашать Украину вступить в альянс на предстоящем саммите в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля. Вместо этого в Госдепартаменте пообещали продемонстрировать Украине «значительную поддержку».