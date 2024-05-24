Поддержка без приглашения. НАТО опять не позовет Украину в альянс
Госдеп: Украину не пригласят в НАТО на саммите в июле
НАТО не будет приглашать Украину вступить в альянс на предстоящем саммите в Вашингтоне. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен. Его слова привело РИА «Новости».
«Мы не ожидаем, что Украину пригласят присоединиться к альянсу», — заявил чиновник.
При этом О’Брайен заверил журналистов, что страны-члены альянса на саммите продемонстрируют значительную поддержку Украине.
Очередной саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9–11 июля.
Ранее бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд назвала бессмысленным создание тренировочных баз НАТО на Украине. Отставная чиновница заявила, что инструкторы и центры альянса, в случае появления на Украине, станут целью для российской армии. Поэтому Нуланд предложила тренировать украинских солдат на территории других стран.