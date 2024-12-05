Шольц посчитал слабостью не вести диалог с Путиным

Шольц: не вести диалог с Путиным было бы признаком слабости для Европы

Отказ от диалога с президентом России Владимиром Путиным для Европы станет признаком политической слабости. Об этом в ходе выступления в бундестаге сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова привело агентство Reuters .

При этом политик отметил большую разницу в отношении к конфликту на Украине между ним и российским коллегой.

«Все знают, что было бы признаком невероятной политической слабости и абсурдом. Если бы в Европе и Германии ждали, что разговоры по телефону ведет кто-то другой, а мы просто прокомментируем их», — сказал канцлер.

Шольц связался с Путиным 16 ноября, это были первые переговоры сторон за два года на фоне правительственного кризиса в Германии и активного продвижения российской армии на передовой.

Недавно Шольц также посетил Киев и заявил, что Германия не ослабит поддержку Украины.