Шольц и Мерц обсудили последствия скандала между Трампом и Зеленским

Шольц обсудил с Мерцем возможные последствия перепалки Трампа и Зеленского

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с главой победившего на досрочных выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцем, чтобы обсудить вероятные последствия перепалки между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung (SZ) .

«Канцлер ФРГ Олаф Шольц вчера вечером позвонил своему предполагаемому преемнику Фридриху Мерцу, чтобы обсудить с ним произошедший скандал в Белом доме и его последствия», — указали в материале.

Журналисты отметили, что Мерц теперь должен быть сильнее вовлечен в ситуацию с украинским конфликтом.

Ранее Владимира Зеленского предупредили об опасных последствиях ссоры с Трампом. Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров добавил, что его могут отстранить от власти.