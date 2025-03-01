Шольц и Мерц обсудили последствия скандала между Трампом и Зеленским

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с главой победившего на досрочных выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцем, чтобы обсудить вероятные последствия перепалки между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung (SZ).
«Канцлер ФРГ Олаф Шольц вчера вечером позвонил своему предполагаемому преемнику Фридриху Мерцу, чтобы обсудить с ним произошедший скандал в Белом доме и его последствия», — указали в материале.
Журналисты отметили, что Мерц теперь должен быть сильнее вовлечен в ситуацию с украинским конфликтом.
Ранее Владимира Зеленского предупредили об опасных последствиях ссоры с Трампом. Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров добавил, что его могут отстранить от власти.
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