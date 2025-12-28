«Шок на восточном фланге». Удары «Кинжалами» по Украине заставили НАТО поднять истребители

Удары России по объектам на Украине вызвали резонанс среди стран восточного фланга НАТО. Об этом сообщило Politico .

«Российские авиаудары вызвали шок на восточном фланге НАТО», — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, данные действия российских военных стали фактором напряжения всего за день до запланированной встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом, на которой предполагалось обсуждение обновленных параметров мирных инициатив.

На фоне происходящего оперативное командование вооруженных сил Польши заявило о подъеме дежурных военных самолетов. В Варшаве объяснили это необходимостью реагирования на возросшую активность в воздушном пространстве, связанную с ситуацией на Украине.

В тот день Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара возмездия по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. В ведомстве уточнили, что российские военные применили гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а все намеченные цели были поражены.