«Шок на восточном фланге». Удары «Кинжалами» по Украине заставили НАТО поднять истребители
Politico: удары возмездия России по Украине вызвали шок на восточном фланге НАТО
Удары России по объектам на Украине вызвали резонанс среди стран восточного фланга НАТО. Об этом сообщило Politico.
«Российские авиаудары вызвали шок на восточном фланге НАТО», — говорится в сообщении.
Как отмечает издание, данные действия российских военных стали фактором напряжения всего за день до запланированной встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом, на которой предполагалось обсуждение обновленных параметров мирных инициатив.
На фоне происходящего оперативное командование вооруженных сил Польши заявило о подъеме дежурных военных самолетов. В Варшаве объяснили это необходимостью реагирования на возросшую активность в воздушном пространстве, связанную с ситуацией на Украине.
В тот день Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара возмездия по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. В ведомстве уточнили, что российские военные применили гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а все намеченные цели были поражены.