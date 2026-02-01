Шойгу заявил, что Запад не сможет поссорить Россию и Китай

Запад пытался внести разлад в отношения между Россией и Китаем, но не добился этого. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время переговоров в Пекине с министром иностранных дел КНР Ван И.

«Встреча весьма своевременная. Мы видим, как страны Запада взяли за правило оправдывать свои действия угрозой со стороны России и Китая. Западники спят и видят, как внести разлад в стратегическую связку наших государств. Хотел бы еще раз отметить: Москва и Пекин не станут сидеть сложа руки и терпеть ангажированные инсинуации», — сказал он.

Шойгу также сообщил, что переговоры прошли очень насыщенно, стороны обсудили график контактов, в том числе на высшем уровне. По словам секретаря Совбеза, лидеры России и Китая и ранее поддерживали дружеские отношения и вели самый активный диалог, поэтому в 2026 году такое общение продолжится на регулярной основе.

Собеседники уделили внимание обстановке в разных регионах мира, которая затронула интересы двух стран. Шойгу добавил, что уровень внешнеполитической координации России и Китая традиционно высокий, а позиции по вопросам суверенитета, территориальной целостности, безопасности и развития близки или совпадают.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что Россия и Китай совместно, плечом к плечу, будут принимать меры для сохранения глобальной и региональной стабильности и отстаивать международное право, основанное на системе ООН.