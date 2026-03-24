Шойгу скептично оценил перспективы мирного урегулирования в Иране

Шойгу: США и Израиль пока не хотят прекращать авантюру против Ирана

Пока отсутствуют признаки, что США и Израиль планируют завершить военную авантюру против Ирана. Об этом на встрече с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем в Москве заявил глава Совбеза России Сергей Шойгу, его слова привело РИА «Новости» .

«Наоборот, звучат воинственные заявления о готовности продолжать боевые действия до достижения целей. В чем они заключаются — никому не понятно», — сказал он.

Шойгу добавил, что вместе со странами Глобального Востока и Юга Россия готова к преодолению последствий авантюры против Ирана.

«Затянувшаяся вооруженная конфронтация угрожает торговым маршрутам, энергетическим рынкам, продовольственной безопасности, усиливает миграционные потоки и инфляционные ожидания», — подчеркнул секретарь Совбеза.

Представитель Кремля Дмитрий Песков констатировал, что Россия зафиксировала набор противоречивых заявлений по ситуации вокруг Ирана. Однако как обстоит дело на самом деле — неизвестно.