Шойгу: в Европе хотят подготовиться к войне с Россией к 2030 году

Страны Европы разворачивают неприкрытую кампанию по подготовке к войне с Россией, чтобы быть готовыми к столкновению уже к 2030 году. Об этом ТАСС заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

«Уже в 2030 году европейские политики и военные хотят быть готовы воевать с нами», — отметил он.

По словам Шойгу, киевский режим пытается затянуть боевые действия, чтобы «подороже продать природные богатства Украины, ее территорию и будущее украинского народа». Взамен Европа должна будет продолжить финансирование и поставки вооружений для ВСУ.

Также секретарь Совбеза заявил, что в ближайшее время российские военные зачистят всю территорию Курской области от украинских боевиков. ВС России уже освободили более 99% территории ЛНР и порядка двух третей ДНР, Херсонской и Запорожской областей.