Шойгу прилетел в Китай для встречи с главой МИД КНР

В воскресенье, 1 февраля, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прилетел в Китай с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба аппарата СБ.

«Сергей Шойгу прибыл в Китайскую Народную Республику для проведения переговоров с членом Политбюро ЦК КПК, министром иностранных дел Ван И», — уточнили в ведомстве.

Во время переговоров стороны обсудят изменившуюся ситуацию в сфере международной безопасности.

Ранее стало известно, что Шойгу побывал с рабочим визитом в Северной Корее. Во время поездки он передал лидеру страны Ким Чен Ыну устное послание от российского президента Владимира Путина.