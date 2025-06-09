РЖД возобновят прямое сообщение с КНДР

Международные беспересадочные составы снова начнут курсировать по согласованию с Министерством железных дорог КНДР. При этом с 19 июня возобновиться сообщение между Пхеньяном и Хабаровском.

В Москву из КНДР можно будет уехать 3 и 17 числа каждого месяца, прибытие в российскую столицу — 11 и 25 числа соответственно. Из Москвы в Пхеньян поезд будет курсировать 12 и 26 числа с прибытием 20 и 4 числа каждого месяца.

«С Хабаровском прямое беспересадочное сообщение будет осуществляться один раз в месяц, отправлением: из Пхеньяна 19 и прибытием в Хабаровск 21 числа; из Хабаровска 21 и прибытием в Пхеньян 23 числа каждого месяца», — уточнили в РЖД.

В компании напомнили, что сообщение с КНДР приостановили в феврале 2020 года из-за распространения COVID-19. Северная Корея официально открыла свои границы для гостей из-за рубежа в январе 2025-го.