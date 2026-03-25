Шойгу предупредил о последствиях ударов по водным объектам Ирана

Удары по объектам водоснабжения в Иране могут вызвать многомиллионный поток беженцев и тяжелые последствия за пределами Ближнего Востока, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности России.

«В мире на сегодняшней день не существует транспортной системы, которая могла бы доставить такое количество воды на территорию государств Персидского залива», — сказал Шойгу.

Он отметил, что стороны конфликта публично заявили о готовности наносить удары по критически важной инфраструктуре региона, включая системы электро- и водоснабжения. В условиях крайне засушливого климата от этих объектов зависят жизни десятков миллионов людей.

Секретарь Совбеза уточнил, что минимальный суточный объем воды на одного человека в арабских странах и государствах Персидского залива составляет 300 литров. Для 65,5 миллиона человек требуется почти 20 миллионов кубометров воды в сутки. Эту потребность обеспечивают 170 опреснительных станций, которые потребляют 300 тысяч баррелей нефти в день.

Шойгу добавил, что стратегические запасы воды в регионе рассчитаны лишь на одну-две недели. По его словам, удар по такой инфраструктуре приведет к быстрому обезвоживанию крупных городов, остановке системы здравоохранения и массовому отъезду людей из региона.

Ранее на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем секретарь Совбеза отметил, что пока не видит признаков того, что США и Израиль планируют завершить военную авантюру против Ирана.